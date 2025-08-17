Manisa'da korkunç olay: Kadın bıçaklanmış halde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Manisa'da yaşayan Hatice Fırtına (16), önceki gün evde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis, şüphelinin ailenin akrabası olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi. Bölgedeki 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden ekipler, katili suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Zanlı, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söyledi.

