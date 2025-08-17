Kapıkule’den yurda giriş yapan gurbetçilerin büyük bölümü ülkelerine döndü

22 Haziran’dan 13 Ağustos’a kadar 1,8 milyon gurbetçiden 1,37 milyonu dönüş yaptı. Almanya’dan memleketi Yozgat’a gelen Büşra Koçak, hem gurbetin zorluklarını hem de vatan sevgisini anlattı.

17 Ağustos 2025

Kapıkule Sınır Kapısı verilerine göre, 22 Haziran itibariyle yurda giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden, 13 Ağustos'a kadar 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

Memleketi Yozgat'ta yıllık iznini tamamlayan ve Almanya'ya dönüş yapan gurbetçilerden Büşra Koçak, "Tabii ki hüzün var, özleyeceğiz. İnşallah bir dahaki seneye kadar çabuk geçer, yine geliriz. Bana göre Avrupa'nın her yerinde Türk lazım. Almanya olsun, Fransa olsun. Biz orada büyüdük, yaşadık. Kolay değil bir terk edip gelmek. Ne olursa olsun düzenimiz var ama Almanya'da da zorluklar var. Orası da ucuz değil. 'Birkaç aylık maaşımla ev alırım' diyenler var ama öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Orada da çalışıyoruz, biriktiriyoruz. Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz. Biriktirip vatanımıza geliyoruz ve burada harcıyoruz. Vatanımızın değerini bilelim." dedi.

