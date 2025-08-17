Kahramanmaraş'ta uyuşturucu kuryesi avukat polise çarpıp kaçtı!
Kahramanmaraş’ta bir avukat kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken polise çarptı. Kaçarken yola fırlattığı pakette 141 gram uyuşturucu ve 9 sentetik hap ele geçirilirken avukat önce gözaltına alındı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.'nin kullandığı otomobili kontrol noktasında durdurmak istedi.
Ancak Ö.C. polisin 'Dur' ihtarına uymayarak gaza bastı. Kontrol noktasındaki güvenli kamerasına da yansıyan olayda Ö.C., kendisine engel olmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan da dışarıya bir paket attı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.