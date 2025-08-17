İstanbul’daki silahlı saldırının zanlıları Mısır’a kaçarken yakalandı

Bahçelievler’de yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdırısak H.A.’nın ölümüyle ilgili şüpheliler, havalimanında Mısır’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlılar, aralarındaki ticari anlaşmazlık sonucu istemeden cinayet işlediklerini iddia etti.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

İstanbul Bahçelievler'de Somalili Abdırısak H.A., silahlı saldırıda can verdi. Polis, şüphelileri havalimanından Mısır'a kaçmak isterken yakaldı. Şüphelilerden birisi ile 18 bin dolarlık iş yapmak için bir araya geldiklerini, ölen şahsın kendilerini dolandırdığı için aralarında kavga çıktığını ve istemeden cinayetin işlendiğini öne sürdü.

