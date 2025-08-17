Aydın'da acı son! Minibüsten düşen Hemşire Ayşe Ceylan hayata gözlerini yumdu: Aracın şoförü gözaltında
Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsle yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, aracın içinde dengesini kaybederek açık kapıdan yola düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs şoförü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsten düşen hemşire, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE GÖZLERİNİ YUMDU
Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.