IQ Testi: Hangi daire daha büyük? 12 saniye içinde bulanlar gerçek bir dahi

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 20:20

Sıradan bir görsel gibi görünen bu illüzyon, aslında zeka ve dikkat sınavı niteliğinde. İki siyah dairenin hangisinin daha büyük olduğunu 12 saniye içinde tespit edebilenler, çevrimiçi kullanıcılar arasında gerçek bir dahi olarak öne çıkıyor. Bu test, sadece hızlı düşünmeyi değil, aynı zamanda gözlerinizin detayları fark etme yeteneğini de ölçüyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)

HANGİ DAİRE DAHA BÜYÜK?

Optik illüzyonlar, gözlerinizin gördüklerini beyninizin her zaman doğru şekilde yorumlayamadığı durumlarda ortaya çıkan görsel yanılsamalardır. Bu tür durumlar, sahnedeki bilgi eksikliği veya boşluklar olduğunda daha belirgin hale gelir.

Beynimiz, eksik bilgileri geçmiş deneyimler veya varsayımlarla tamamlamaya çalışır ve işte tam bu noktada optik illüzyonlar devreye girer. Ancak bu görseller sadece birer aldatmaca değildir aynı zamanda gözlerinizin ve beyninizin nasıl koordineli çalıştığını anlamanıza yardımcı olur.

Karşınızda, birbirinin yanında yerleştirilmiş ve her biri bir dairenin içinde bulunan iki siyah daire bulunuyor. Bu ünlü illüzyon, 1865 yılında Belçikalı filozof, matematikçi ve deneysel psikolog Joseph Remi Leopold Delboeuf tarafından keşfedildi.

Beynimiz nesneleri karşılaştırmak için programlanmıştır, ancak bu süreç çoğu zaman algıda yanılmalara yol açabilir. Her iki daireyi dikkatle inceleyin; her siyah daire, bir dairenin içinde yer alıyor. Sıradışı bir detay fark ediyor musunuz?