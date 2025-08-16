Çankırı’da polis memurundan şiddet: Genç kız ölüm tehdidiyle can güvenliği endişesi yaşıyor

Kıskançlık nedeniyle sorun yaşayan üniversite öğrencisi E.K., polis memuru sevgilisi O.K. tarafından darp edildi. Şikayet sonrası adli tatil nedeniyle ilerleme sağlanamazken, genç kız can güvenliğinin olmadığını belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Çankırı'da yaşayan üniversite öğrencisi E.K., kıskançlık sebebiyle polis memuru sevgilisi O.K. ile sorunlar yaşamaya başladı. Kıskançlık krizleri yaşadığı iddia edilen O.K., E.K.'yi darp etmeye başladı.

Aldığı darbeler sonucu darp raporu alan E.K., soluğu savcılıkta aldı. Genç kız, şikayetin adli tatil dolayısıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. E.K., "Öldürmekle tehdit ediyor. Şu an can güvenliğim yok." şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN