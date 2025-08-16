Avcılar’da etkili olan fırtına ağacı devirdi: Kamyonetin üstüne düştü

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olan poyraz fırtınasının şiddetini artırmasının ardından Avcılar’da bir ağaç kökünden koparak devrildi. Devrilen ağaç kamyonetin üzerine düşerken, araçta maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 18:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul'da poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurmuştu. Şiddetli poyraz nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapılmıştı.

Çarşamba gününden itibaren poyraz fırtınası etkisini sürdürürken, bugün şiddetini arttırdı. Etkisi artan poyraz fırtınası nedeniyle Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir ağaç kökünden koparak devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan kamyonetin üzerine düşEn ağaç, kamyonetin kasasına ve kabinine zarar verdi.

Olayda yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparak çevrede güvenliği sağladı.

Ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek devrilen ağacı kaldırma çalışmalarına başladı. Olay yerinde trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

