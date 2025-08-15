Bursa’da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 01:22

Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.