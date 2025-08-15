Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşet anları meydana geldi. Bir şahıs, iş yerinde tartıştığı 18 yaşındaki genci çekiçle öldüresiye darbetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, iki çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
MESAİ ARKADAŞINA ÇEKİÇLE KABUSU YAŞATTI
Tartışmanın büyüdüğü olayda henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darbetti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.