Başkan Erdoğan Muğla'da! Cuma namazını Okluk Millet Camii'nde kıldı: Vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşlar Başkan Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi.