Aydın’da kahvehanede çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Baba Ümit Atar, eski damadı ile tartıştı. Kavgada kendi gibi aynı ismi taşıyan 13 yaşındaki oğlu Ümit, sandalye isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025

Aydın İncirlova'da yaşayan Ümit Atar, eski damadı Erdi Tok (32) ile kahvehanede karşılaştı. Ümit Atar, ile Erdi Tok tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Erdi Tok'un ağabeyi Sinan Tok (34) da kavgaya dahil oldu.

'SANDALYELER UÇUŞTU'

Kavga sırasında kahvehanede sandalyeler havada uçuştu. Gerilim giderek arttı. Kavgada, baba Ümit Atar'ın kendi ile aynı ismi taşıyan 13 yaşındaki oğlu Ümit başına sandalye isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Ümit Atar'ın ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili Sinan ve Erdi Tok kardeşler gözaltına alındı.

