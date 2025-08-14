Plaj planı yapanlar dikkat! Tekirdağ'da deniz yasağı geldi: İşte o ilçeler
Tekirdağ'da deniz planı yapanlar dikkat. Meteoroloji verileri ve deniz durumu dikkate alınarak, Tekirdağ’ın 4 ilçesinde belirli tarihlerde denize girmek yasaklandı. İşte o ilçeler...
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde üç (3) gün süreli, Saray ilçemiz genelinde ise 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"