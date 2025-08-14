Kuzey Marmara Otoyolu’nda facia! Otomobil gişenin beton banketine çarptı: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil gişenin beton banketine çarptı; 1 ölü. (DHA)

İtfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkartılan İrfan Gönce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı gişe trafiğe kapatılırken, araç geçişleri diğer gişelerden sağlandı.