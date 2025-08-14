Halit Yukay’ın parçalanmış teknesi kıyıya vurdu! Parçalar güvenlik güçlerine teslim edildi

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 18:00

Halit Yukay , 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının, durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, arama çalışması başlatılmıştı.

Halit Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli gemisinin olaydan bir önce ve bir gün sonra çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Geminin önündeki belirgin sürtme izleri dikkat çekti. (DHA)

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.