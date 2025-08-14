Halit Yukay'ın parçalanmış teknesi kıyıya vurdu! Parçalar güvenlik güçlerine teslim edildi
Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan Halit Yukay’ın “Graywolf” isimli teknesine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Çanakkale Karabiga sahiline vurdu. 4 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Yukay’ı arama çalışmaları sürüyor.
Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının, durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, arama çalışması başlatılmıştı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.
Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.