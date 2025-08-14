14 Ağustos 2025 iptal edilen BUDO seferleri! Marmara’da şiddetli fırtına uyarısı! Hangi saatler iptal edildi?

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 18:46

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri ( BUDO ) tarafından yapılan açıklamada, yolcu güvenliği gerekçesiyle İstanbul, Bursa ve Armutlu hattında karşılıklı 8 seferin iptal edildiği duyuruldu.

💨 FIRTINA ETKİSİNİ ÖĞLE SAATLERİNDE ARTIRDI

Meteoroloji yetkilileri, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren hızlandığını ve dalga boyunun arttığını belirtti. Bu durum hem yolcu güvenliği hem de deniz trafiğinin düzeni açısından risk oluşturduğu için seferlerin iptal edilmesine karar verildi.