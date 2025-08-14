14 Ağustos 2025 iptal edilen BUDO seferleri! Marmara’da şiddetli fırtına uyarısı! Hangi saatler iptal edildi?
Marmara Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) toplam 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada, yolcu güvenliği gerekçesiyle İstanbul, Bursa ve Armutlu hattında karşılıklı 8 seferin iptal edildiği duyuruldu.
🌊 İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ (14 AĞUSTOS 2025)
14:30 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
14:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Armutlu (İhlas)
15:55 – Armutlu (İhlas) → Bursa (Mudanya)
17:30 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17:45 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
20:15 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
💨 FIRTINA ETKİSİNİ ÖĞLE SAATLERİNDE ARTIRDI
Meteoroloji yetkilileri, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren hızlandığını ve dalga boyunun arttığını belirtti. Bu durum hem yolcu güvenliği hem de deniz trafiğinin düzeni açısından risk oluşturduğu için seferlerin iptal edilmesine karar verildi.