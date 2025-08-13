İstanbul’da havai fişekle otluk alanda yangın çıkardı savunması pes dedirtti!

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 17:11

İstanbul'da havai fişekle otluk alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı (Fotoğraf: İHA)

ALKOL SONRASI HAVAİ FİŞEĞİ MERAK ETTİM

Şüphelinin savcılıkta, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı ve söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.