İstanbul’da geniş çaplı operasyon! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 13 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 16:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , İstanbul 'da 6 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığını paylaştı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı

6 İŞ YERİNE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Bakan Yerlikaya, Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 18 Mayıs-8 Ağustos tarihlerinde 6 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Yakalama anı

13 KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanları tebrik etti.

EŞKIYALARI TEK TEK YAKALAYACAĞIZ

Ali Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.