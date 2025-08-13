İstanbul’da geniş çaplı operasyon! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 13 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da mayıs ve ağustos ayları arasında 6 farklı iş yerine yapılan silahlı saldırılarla ilgili düzenlenen operasyonda 13 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.
6 İŞ YERİNE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ
Bakan Yerlikaya, Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 18 Mayıs-8 Ağustos tarihlerinde 6 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
13 KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanları tebrik etti.
EŞKIYALARI TEK TEK YAKALAYACAĞIZ
Ali Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.