İstanbul’da 13-14 Ağustos denize giriş yasağı! İşte yasak olan ilçeler ve sahiller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına ve yüksek dalga uyarısının ardından, İstanbul’un bazı ilçelerinde ve Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı. Valilik ve kaymakamlıklar, vatandaşların can güvenliği için alınan bu kararlara uyması gerektiğini vurguladı.

Marmara'da beklenen kuvvetli fırtına ve dalga boyu artışı, İstanbul ve Kocaeli sahillerinde tedbirleri peş peşe getirdi. İstanbul'un üç ilçesinde ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki birçok plajda denize girmek, vatandaşların can güvenliği için yasaklandı.

🌊 İstanbul'da Denize Girmenin Yasak Olduğu İlçeler

1. Silivri

  • Tarihler: 12-13-14 Ağustos 2025

  • Yasaklı Sahiller: Gümüşyaka, Çanta, Uyumkent

  • Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bu sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

2. Şile

  • Başlangıç: 12 Ağustos 2025 Salı, saat 16.00

  • Bitiş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba gün sonu

  • Sebep: Yüksek dalga boyu

  • Şile Kaymakamlığı, meteoroloji verilerine dayanarak tüm ilçe sahillerinde denize girişi yasakladı.

3. Arnavutköy

  • Tarihler: 12-17 Ağustos 2025

  • Sebep: Sahillerde dalga boyu yüksekliği

  • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince alınan kararla 6 gün boyunca denize giriş yasaklandı.

🌊 Kocaeli Kandıra İlçesinde Denize Giriş Yasağı

  • Tarihler: 12-13 Ağustos 2025

  • Yasaklı Plajlar: Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço dışındaki tüm plajlar

  • Kaymakamlık, vatandaşların yalnızca duba ve mantarlarla çevrili güvenli alanlarda denize girmesini, diğer alanlarda denize girilmemesini istedi.

📌 Uyarılar

  • İstanbul Valiliği, Marmara'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

  • Yasak süresince cankurtaranların görev yaptığı güvenli alanlar dışındaki bölgelerde denize girenler için can güvenliği tehlikesi yüksek.

