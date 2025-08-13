AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 56.87 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük: 4.3 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-08-13
Saat: 20:39:15 TSİ
Enlem: 36.31944 N
Boylam: 26.87222 E
Derinlik: 56.87 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-08-13 20:39:15
|36.31944
|26.87222
|56.87
|MW
|4.3
|Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
|2025-08-13 20:19:55
|39.2225
|28.17583
|8.49
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-13 20:17:40
|39.18111
|28.15528
|7.72
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-13 20:16:40
|39.20306
|28.17333
|8.65
|ML
|2.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-13 20:15:51
|39.22278
|28.21556
|6.98
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-13 20:13:21
|39.18639
|28.18528
|6.55
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-13 20:12:43
|39.27361
|28.13556
|7.34
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-13 20:10:50
|39.19639
|28.18889
|6.99
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)