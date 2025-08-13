takvim-logo

AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 56.87 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Büyüklük: 4.3 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-08-13
Saat: 20:39:15 TSİ
Enlem: 36.31944 N
Boylam: 26.87222 E
Derinlik: 56.87 km

Sarsıntı 56.87 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-08-13 20:39:15 36.31944 26.87222 56.87 MW 4.3 Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
2025-08-13 20:19:55 39.2225 28.17583 8.49 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 20:17:40 39.18111 28.15528 7.72 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 20:16:40 39.20306 28.17333 8.65 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 20:15:51 39.22278 28.21556 6.98 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 20:13:21 39.18639 28.18528 6.55 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 20:12:43 39.27361 28.13556 7.34 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 20:10:50 39.19639 28.18889 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

