Mühendis Furkan’ın acı sonu: İş görüşmesine giderken canından oldu!
Ankara'da Aselsan ile iş görüşmesi yapmak için evden çıkan genç mühendis, trafik kazasına kurban gitti. Yolda otomobiliyle giderken temizlik aracına çarparak yaşamını yitiren Furkan Aygar'ın cenazesi toprağa verildi.
Ankara'da iş görüşmesine gitmek için yola çıkan Furkan Aygar isimli genç, kullandığı otomobil ile yol temizleme aracına çarptı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki mühendis Aygar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
OTOMOBİLDE SIKIŞARAK CAN VERDİ
Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde dün sabah meydana gelen kazada; Furkan Aygar yönetimindeki 06 BEY 166 plakalı araç ile aynı yönde giden 68 EF 820 plakalı araba, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 JOV 68 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.
İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDERKEN ÖLÜM HABERİ GELDİ
Yaralanan diğer otomobilin sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mühendis Furkan Aygar'ın önceki gün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için Aselsan'a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.