takvim-logo

Mühendis Furkan’ın acı sonu: İş görüşmesine giderken canından oldu!

Ankara'da Aselsan ile iş görüşmesi yapmak için evden çıkan genç mühendis, trafik kazasına kurban gitti. Yolda otomobiliyle giderken temizlik aracına çarparak yaşamını yitiren Furkan Aygar'ın cenazesi toprağa verildi.

DHA
DHA
ABONE OL
Mühendis Furkan’ın acı sonu: İş görüşmesine giderken canından oldu!

Ankara'da iş görüşmesine gitmek için yola çıkan Furkan Aygar isimli genç, kullandığı otomobil ile yol temizleme aracına çarptı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki mühendis Aygar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaza sonrası (DHA)Kaza sonrası (DHA)

OTOMOBİLDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde dün sabah meydana gelen kazada; Furkan Aygar yönetimindeki 06 BEY 166 plakalı araç ile aynı yönde giden 68 EF 820 plakalı araba, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 JOV 68 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi kaldırıldı (DHA)Gencin cenazesi kaldırıldı (DHA)

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDERKEN ÖLÜM HABERİ GELDİ

Yaralanan diğer otomobilin sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mühendis Furkan Aygar'ın önceki gün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için Aselsan'a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Sevenleri yalnız bırakmadı (DHA)Sevenleri yalnız bırakmadı (DHA)

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aygar'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Mamak Ortaköy Mezarlığı'na getirildi. Mezarlık içerisindeki Ortaköy Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, ailesi ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Aygar'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN