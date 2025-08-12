Mühendis Furkan’ın acı sonu: İş görüşmesine giderken canından oldu!

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 16:15

Ankara 'da iş görüşmesine gitmek için yola çıkan Furkan Aygar isimli genç, kullandığı otomobil ile yol temizleme aracına çarptı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki mühendis Aygar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Gencin cenazesi kaldırıldı (DHA)

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDERKEN ÖLÜM HABERİ GELDİ

Yaralanan diğer otomobilin sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mühendis Furkan Aygar'ın önceki gün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için Aselsan'a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.