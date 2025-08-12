Mersin’de bir garip olay! Baba, tartıştığı 2 oğlu ile onların arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 10:55

Olay, dün, Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Kenan T. kardeşler, arkadaşları Cengiz U. ile birlikte babaları İbrahim T. ile konuşmak için evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından 2 kardeş ile İbrahim T., evden çıkıp 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden uzaklaştı. Aracıyla kamyoneti takip eden İbrahim T., av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hasan ve Kenan T. ile Cengiz U. yaralandı.