İzmirli TIR şoförü Nazan Hançer: ''Ben kadınların bu konuda çoğalmasını istiyorum''

Nazan Hançer, 7 yıl otobüs, 2 yıl TIR’ın direksiyonunu sallıyor. Mesleğini aşkla yapan kadın, “Kadın şoför sayısı artırılmalı” diyerek hemcinslerine cesaret veriyor.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

İzmir'de yaşayan Nazan Hançer, şoför olan babası ve ağabeyinin etkisiyle ağır vasıtalarla tanıştı. Bu nedenle, kendisi de şoför olmaya karar verdi. Mesleğe uzun yol otobüs şoförlüğüyle başlayan Hançer, bu işi 7 yıl boyunca büyük bir tutkuyla yaptı.

Ancak, arkadaşlarının yönlendirmesiyle TIR şoförlüğüne geçiş yapmaya karar verdi. Nazan Hançer, 2 yıl önce İzmir merkezli bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaya başladı. Bu karar, hayatında bir dönüm noktası oldu. Hançer, tonlarca ağırlıktaki tırı kilometrelerce kullandı.

Denizli'den Konya'ya nakliye yaparken konakladığı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şoförlük serüvenini anlattı. Şirketinin de kendisine maddi ve manevi destek olduğunu söyledi. Kadınlara çağrıda bulunan Nazan Hançer, "Ehliyet alıp bu işi yapamayan, cesaret edemeyen arkadaşlarım var. İstiyorum ki daha fazla olsun. Ben kadınların bu konuda çoğalmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

