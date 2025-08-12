İzmir’de kayıp Suriyeli işçinin cesedi gömülü halde bulundu

Seferihisar’da yaklaşık 1 ay önce kaybolan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad’ın gömülü cesedi, Turabiye Mahallesi’ndeki tarlada bulundu. Otopsi için gönderilen cenazenin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir Seferihisar'da yaklaşık 1 ay önce Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu.

Yaklaşık 20 günlük olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine gönderildi. Cesedin kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'a ait olduğu ortaya çıkarken, talihsiz adamın nasıl öldürüldüğü belirlenemedi.

