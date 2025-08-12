Sarıyer’de hatalı sollama can aldı! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 aylık bebeğin kalbi durdu

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 15:06

İstanbul Sarıyer 'de plajdan dönen Yüksel D., kullandığı araçla hatalı sollama yaptı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaya sebebiyet veren sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza sonrası görüntüler (DHA)

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Vahim kaza, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel D., Fırat D. ve 2 aylık Deren Lina Dereli ile plaja gitti. Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı otomobille plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı. O sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.'nin kullandığı araç, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif, Deren Lina Dereli ise ağır yaralandı.