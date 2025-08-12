takvim-logo

Sarıyer'de hatalı sollama can aldı! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 aylık bebeğin kalbi durdu

Sarıyer Gümüşdere’de meydana gelen elim kazada, hatalı sollama yapan Yüksel D.’nin kullandığı araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada sürücünün 2 aylık yeğeni Deren Lina Dereli yaşamını yitirdi. Bebeğin halası Yüksel D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sarıyer'de plajdan dönen Yüksel D., kullandığı araçla hatalı sollama yaptı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaya sebebiyet veren sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza sonrası vatandaşlar yardıma koştu (DHA)Kaza sonrası vatandaşlar yardıma koştu (DHA)

Plaj dönüşü feci kaza: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

AĞIR BİLANÇO: 3 YARALI 1 ÖLÜ

Yüksel D.'nin kullandığı araç karşı yönden gelen Yavuz Y.'nin kullandığı otomobille burun buruna çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 aylık Deren Lina Dereli kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Arabanın sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası görüntüler (DHA)Kaza sonrası görüntüler (DHA)

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Vahim kaza, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel D., Fırat D. ve 2 aylık Deren Lina Dereli ile plaja gitti. Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı otomobille plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı. O sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.'nin kullandığı araç, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif, Deren Lina Dereli ise ağır yaralandı.

Araçlar burun buruna çarpıştı (DHA)Araçlar burun buruna çarpıştı (DHA)

KÜÇÜK BEBEĞİN KALBİ DURDU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Deren Lina Dereli ise Sarıyer Çayırbaşı yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. 2 aylık Deren Lina, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün saat 02.00 sıralarında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri olay mahallinde (DHA)Sağlık ekipleri olay mahallinde (DHA)

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ölen bebeğin halası olduğu öğrenilen sürücü Yüksel D.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Yüksel D. 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Hala Yüksel D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

