Sarıyer'de hatalı sollama can aldı! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 aylık bebeğin kalbi durdu
Sarıyer Gümüşdere’de meydana gelen elim kazada, hatalı sollama yapan Yüksel D.’nin kullandığı araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada sürücünün 2 aylık yeğeni Deren Lina Dereli yaşamını yitirdi. Bebeğin halası Yüksel D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Sarıyer'de plajdan dönen Yüksel D., kullandığı araçla hatalı sollama yaptı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaya sebebiyet veren sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AĞIR BİLANÇO: 3 YARALI 1 ÖLÜ
Yüksel D.'nin kullandığı araç karşı yönden gelen Yavuz Y.'nin kullandığı otomobille burun buruna çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 aylık Deren Lina Dereli kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Arabanın sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Vahim kaza, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel D., Fırat D. ve 2 aylık Deren Lina Dereli ile plaja gitti. Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı otomobille plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı. O sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.'nin kullandığı araç, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif, Deren Lina Dereli ise ağır yaralandı.