Gümrük yolunda çalınan bebek bezleri güvenlik kamerasında: Sabıkalı nakliyeci yakayı ele verdi
İstanbul'da üretilip Rusya'ya ihraç edilen 55 bin dolar değerindeki bebek bezlerini, gümrüğe götürmek yerine bir başka depoya bırakıp çalmaya yeltenen hırsız nakliyeci polisler tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Rusya'ya ihraç edilmek üzere yola çıkan bebek bezlerini, gümrük yerine farklı bir depoya boşaltarak çalmaya kalkan nakliyeci M.M.(34) ekipler tarafından yakalandı.
ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin tırdaki malları bir başka depoya boşalttığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ürünler sahibine geri verildi.
KAMERALARLA TESPİT ETTİLER
İstanbul'da polise başvuran Kozmetik firması yetkilisi İ.C. (44) Rusya'ya 55 bin dolar değerinde bebek bezi ihraç ettiklerini, malları bir tıra yükleyerek gümrüğe gönderdiklerini söyledi. Ancak bir süre sonra malın hiç gümrüğe gitmediğini belirlediklerini söyleyen İ.C. nakliye işi yapan kişinin malları çaldığını belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada tırı güvenlik kameralarını kullanarak takibe alan polis, gümrük yerine bir başka depoya gittiğini belirledi.