Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 12:29

Rusya 'ya ihraç edilmek üzere yola çıkan bebek bezlerini, gümrük yerine farklı bir depoya boşaltarak çalmaya kalkan nakliyeci M.M.(34) ekipler tarafından yakalandı.

Bebek bezleri (DHA)

KAMERALARLA TESPİT ETTİLER

İstanbul'da polise başvuran Kozmetik firması yetkilisi İ.C. (44) Rusya'ya 55 bin dolar değerinde bebek bezi ihraç ettiklerini, malları bir tıra yükleyerek gümrüğe gönderdiklerini söyledi. Ancak bir süre sonra malın hiç gümrüğe gitmediğini belirlediklerini söyleyen İ.C. nakliye işi yapan kişinin malları çaldığını belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada tırı güvenlik kameralarını kullanarak takibe alan polis, gümrük yerine bir başka depoya gittiğini belirledi.