WhatsApp’ta bizi gözetliyor! İzlenmek istemiyorsanız kullanmayın

WhatsApp üzerinden düzenli olarak iletişim kuruyor ve kişisel bilgilerinizi paylaşıyorsanız, mesajlarınız üçüncü taraflarca okunabiliyor. Bunu yapan WhatsApp yani Meta operatörü değil, Google.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Aslında bu, Google'ın yapay zekası Gemini aracılığıyla Temmuz 2025'in başından beri gerçekleşiyor. Gemini artık yazdıklarınızı okuyor ve bu verileri 72 saate kadar Google'ın sunucularında saklıyor. Bunu engellemek için akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünü açın ve "Uygulamalar"ı, ardından "Varsayılan Uygulamalar"ı seçin. "Dijital Asistan Uygulaması" altında, cihazınızda hangi sanal uşağın yapılandırıldığını göreceksiniz.

