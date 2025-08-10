Meteoroloji sıcaklık analizi raporu: Yarım yüz yılın en sıcak Temmuz'u oldu!

Temmuz'da ortalama sıcaklık 1,9 derece arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre 2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 1,9 derece artışla 26,9 derece olarak ölçüldü. 2025 Temmuz'u, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Temmuz'da ortalama sıcaklık 1,9 derece arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre 2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 1,9 derece artışla 26,9 derece olarak ölçüldü. 2025 Temmuz'u, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 dereceyken, 2025 Temmuz ayında 1,9 derecelik artışla 26,9 dereceye yükseldi. Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında temmuz ayında rekor sıcaklık değerleri ölçüldü. Cizre'den sonra sırasıyla sıcaklık rekorları kırılan istasyonlar şöyle: 25 Temmuz'da da Şırnak Silopi'de de 50,5 dereceyle 'tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru' kırılmıştı.



ADANA'DA SON 95 YILIN EN SICAK GÜNÜ: 55 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos 2025, Adana'da Ağustos ayında son 95 yılın sıcak günü olarak ölçüldü. Adana'da dün hava sıcaklığının 46,7 derece olurken, hissedilen sıcaklık nemle birlikte 55 dereceyi aştı. Kent genelinde yollar ve parklar adeta boş kaldı, sulama kanalları doldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN