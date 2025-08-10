Çocuklara kıymayın! İki şehir iki acı: Biri TIR altında can verdi! Diğeri markette darp edildi

Mersin’de Emir Kılınç (16), TIR’ın altında kalarak can verdi. Adana’da ise marulu beğenmeyen bekçi müşteri, markette çalışan çırak A.Ç.’yi (15) acımasızca darp etti.

Türkiye, iki kentten gelen acı haberle sarsıldı. Mersin'de iddiaya göre, TIR'a bakım yaptıran sürücü U.F. (23), para meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.

Bu sırada parayı ödemeyerek TIR'a binen sürücü, bakım malzemelerini almak için alta giren 16 yaşındaki Emir Kılınç'ı ezerek olay yerinden kaçtı. TIRın üzerinden geçtiği genç, can havliyle kalkarak yardım istedikten sonra yere yığıldı. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Talihsiz Emir Kılınç, kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Adana'da ise gece bekçiliği yapan K.K., marketten marul siparişi verdi. Ancak ürünü beğenmeyince, siparişi verdiği markete giderek çırak A.Ç.'yi (15) sokak ortasında darp etti.

Çocuğun dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, "Bir marul İçin çocuğa vurulmaz" diyerek tepki gösterdi. Peş peşe yaşanan olaylar, "Bu nasıl vicdan?" tepkilerini beraberinde getirdi. Gözaltına alınan K.K., adliyeye sevk edildi.

