Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları kontrol altında!

Orman yangın kontrol altına alındı. Alevlerin Çanakkale’ye ulaşması engellendi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil vatanı korumak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.



'BONCUK'UNA KAVUŞTU

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı Köyü sakinlerinden Kevser Yalın, alevler arasında kaybolduğunu sandığı kedisi "Boncuk"u bulunca sevinç yaşadı.

