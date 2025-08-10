Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme! Canilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bit pazarında bıçaklanarak katledildiği vahşete ilişkin sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde sanıkların olay öncesi bir parkta ateş yaktığı ve metro turnikesinden kaçak geçtiği anlar yer aldı.
TÜBİTAK tarafından kurtarıldığı belirtilen kamera görüntülerinde ise metro turnikesine gelen şüphelilerin kaçak geçiş yapması yer alıyor.