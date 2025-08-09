Ünlü iş insanı Halit Yukay kayboldu: Kıvanç Tatlıtuğ da arkadaşı için arama çalışmalarında!

Yatı battıktan sonra kaybolan iş insanı Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ’un yakın arkadaşı çıktı. Ünlü aktör dün arama çalışmalarına katıldı. Çarptığı düşünülen geminin kaptanı C.T., “Bir anda bir sarsıntı hissettim’ dedi.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları devam ediyor.

BİLİRKİŞİ İNCELİYOR

'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

C.T., mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Marmara Adası'nı geçmiştik. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. İçim rahat etmediği için döndüm. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Herhangi bir çarpışma olmadı."

ÖN TARAFINDA SÜRTME İZLERİ

Sahil Güvenlik'in incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yukay'ın yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı.



ARADI, BİR DAKİKA SONRA BATTI

Kayıp iş insanının Kıvanç Tatlıtuğ'un çok yakın arkadaşı olduğu belirtildi. Tatlıtuğ'un denizdeyken, iş insanı Mykonos'tan aradığı bir dakika sonra kaza olduğu belirtildi. 17.10'daki aramanın ardından arkadaşından bir daha haber alamıyor. Tatlıtuğ dün de yakın arkadaşının aama çalışmaları için Erdek'teydi. Batan tekne ve arkadaşıyla ilgili bilgileri aramaya katılan güvenlik güçlerine aktardı.

