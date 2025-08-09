Şanlıurfa’da aile içi dehşet! Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 14:27

Kendisine saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu (takvim foto arşiv)



OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINDA



Yaralanan Mahmut Hamlacı, kendini korumak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabetiyle yaralanan Müslim Hamlacı, yere yığıldı; babası ise yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslim Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Mahmut Hamlacı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.