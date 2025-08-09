Mardin'de evde silahlı dehşet | 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Mardin'de, Mehmet Bakan, yakınları ile tartıştıktan sonra evine gitti. Aralarında daha öncede tartışmanın yaşandığı Mehmet Bakan ve 40 yaşındaki yengesi Gülten Bakan'ın bulunduğu eve gelen kadının kardeşi ve yanındakiler silahla ateş açtı.

Mehmet Bakan ve Gülten Bakan adeta kurşuna dizilerek öldürülürken, silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya gerçekleştirenler kayıplara karıştı.

Jandarma tarafından başlatılan inceleme kapsamında olayın olduğu Karabend köyünde, yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

