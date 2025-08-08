ATA AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ: Atatürk Üniversitesi üç ders sınavı ne zaman, kimler girebilir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (ATA AÖF) yaz okulu heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim yılı öncesinde derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler için yaz okulu kayıt süreci devam ediyor. Öğrenciler bu dönemde en fazla 5 ders seçebilecek ve sürecin sonunda düzenlenecek yaz okulu sınavına katılacak. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte yaz okulu sınav takvimi…

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2025 16:47

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulunda sona yaklaşılıyor. 20 Temmuz'da kayıt süreci tamamlanırken, öğrenciler Ağustos ayında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına girecek. Yaz döneminin ardından ise 2025-2026 eğitim yılı heyecanı başlıyor. Yeni akademik takvime göre ders kayıtları 29 Eylül'de başlayacak. Peki ATA AÖF sınav takvimi ve önemli tarihler neler? İşte detaylar…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu takvimi belli oldu. 14 Temmuz'da başlayan yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da sona eriyor. Bu süreci tamamlayan öğrenciler için sınav heyecanı 24 Ağustos 2025 Pazar günü yaşanacak. Saat 09.30'da yapılacak sınav, hem yaz okulu hem de mezuniyet için üç ders sınavını kapsayacak.