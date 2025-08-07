takvim-logo

Karabük'te yine orman yangını! 80 haneli köy tahliye edildi

Karabük'teki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Yeşilköy köyünün tahliye edilmesine karar verildi.

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü mevkisinde iki gün önce çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı. Bölgede Yeşilköy ve Arıcak köyleri sınırında yürütülen soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden alevler yükseldi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor.

80 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri köye gelerek megafonlarla tahliye anonsları yaparak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirmeye başladı.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

