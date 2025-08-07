Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 15:07

Karabük'te yine orman yangını! 80 haneli köy tahliye edildi (AA)

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.



Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor.