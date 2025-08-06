Tatil kabusa döndü! 9 yaşındaki Ali Güler Yüzmek için girdiği havuzda boğuldu | O anlar kamerada
Köyceğiz’de ailesiyle tatilde olan 9 yaşındaki Ali Güler, kaldıkları otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası otel sahibi ve havuz sorumlusu jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine ailesi ile birlikte tatile giden 9 yaşındaki Ali Güler, konakladıkları otelin havuzunda boğularak can verdi. Küçük yaşta hayata gözlerini yuman Ali Güler ve ailesinin tatili faciaya dönüştü.
OĞULLARINI OTELDE BIRAKIP YÜRÜYÜŞE GİTTİLER
Önceki gün Köyceğiz'de bulunan bir otelin havuzunda meydana gelen talihsiz olay aileyi yasa boğdu. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali'yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuğu kurtaramadı.
ŞÜPHELİLER JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma, otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.