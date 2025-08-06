Tatil kabusa döndü! 9 yaşındaki Ali Güler Yüzmek için girdiği havuzda boğuldu | O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:58

Havuz görüntüsü (DHA)

OĞULLARINI OTELDE BIRAKIP YÜRÜYÜŞE GİTTİLER

Önceki gün Köyceğiz'de bulunan bir otelin havuzunda meydana gelen talihsiz olay aileyi yasa boğdu. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali'yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuğu kurtaramadı.