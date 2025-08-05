Kedi tüyünden ölüm haberi tedirgin etmişti! Uzmanı konuya açıklık getirdi | "Kedi ya da köpek tüyünden insan ölmez"

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 11:22

Sakarya 'da önceki hafta bir kişinin akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği iddiaları vatandaşlarda ve hayvan sahiplerinde tedirginliğe neden oldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse , kedi ve köpek tüyünden insanın ölmeyeceğini, evde evcil hayvan besleyen kişilerin bu konuda endişe duymaması gerektiğini belirtti. Köse, "Kedi ya da köpek tüyünden insan ölmez. Eğer bu tür söylentiler doğru olsaydı, berberler, hayvan sahipleri, veteriner hekimler gibi sık sık kılla temas eden herkesin akciğerinde problem olurdu" dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse (takvim foto arşiv)

"PARAZİTE KARŞI DÜZENLİ AŞILANMALI"

Evcil hayvanların parazite karşı düzenli aşılanması gerektiğini vurgulayan Köse, "Bu parazit dışkı yoluyla dış ortama atılır. Dışkıyla bulaşan yumurtalar, insanların ellerine veya yıkanmadan tüketilen sebzelere geçebilir. İnsan bu yumurtaları vücuduna aldığında, parazit bağırsaklardan geçerek lenf veya kan yoluyla karaciğer, akciğer, hatta beyin gibi organlara ulaşabilir. Burada kist oluşturur. Hastalığı yapan şey, halk arasında 'kedi tüyü' denilen bu parazitin yumurtalarıdır. Evcil hayvanlarınızı bu hastalıklardan korumak için kedi ve köpeklerinizi düzenli olarak veteriner hekimlere götürün. Antiparaziter ilaçları düzenli olarak uygulatmanız, bu hastalıkların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca insanlar da düzenli aralıklarla antiparaziter tedavi alabilir. Parazitler, insan vücudunda zamanla organlarda kist oluşturabilir. Ancak bunun kedi ya da köpek tüyüyle ilgisi yoktur. Tüy yutulmasıyla bu hastalığın gelişmesi mümkün değildir. Bazı hayvanlar kendi tüylerini kemirip yutsa bile böyle bir hastalık oluşmaz. Bu nedenle 'kedi tüyü öldürdü' gibi ifadeler tamamen yanlıştır ve hayvanlara büyük bir haksızlıktır. Hepimiz dış ortamla temas halindeyiz. Elleri yıkamadan ağza götürmek gibi alışkanlıklar, parazitin bulaşmasına neden olabilir. Ancak bu hastalıklar önlenebilir. Bilimsel olmayan iddialara kulak asmayın, evcil hayvanlarınızla sağlıklı şekilde yaşamaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Kedi tüyünden ölüm haberi tedirgin etmişti! Uzmanı konuya açıklık getirdi | ʺKedi ya da köpek tüyünden insan ölmezʺ

Sakarya Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Okan Diköz için medyada yer alan, "İddiaya göre akciğerine kedi tüyü kaçması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." şeklindeki haberin evinde hayvan besleyen birçok kişiyi tedirgin ettiği belirtilmişti. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Diköz'ün akrabası Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar, 25 Temmuz Cuma günü vefat eden Diköz'ün cenazesinin cumartesi günü Sapanca'da Yanık Mahallesi'nde toprağa verildiğini ifade etmişti.



AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Diköz'ün akciğer kanseri tedavisi gördüğünü belirten Alemdar, "Haber sitelerinde çıkan 'Kedi tüyü nedeniyle vefat etti' haberleri, muhtemelen kendisinin çok bilinen hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış algıya bağlı yapılmıştır. Gerçek ölüm nedeni akciğerlerindeki kanser tutulumu olup kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz. Ölüm nedeninin kedi tüyü yutmasıyla bir ilgisi yok" bilgisini verdi.