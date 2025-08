Karşınızdaki kişiyi doğru anlayın! Narsist kişilerle ilgili dikkat edilmesi gerekenler

İkili ilişkilerde zaman zaman yaşanan problemlerin temelinde farklı sebepler yatıyor olabilir. Uzman psikolog Yeliz Arda, özellikle narsist kişilerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı...

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025

Günümüzde ikili ilişkilerde çok farklı sorunlar yaşanıyor. Özellikle arkadaşlıklar farklı karakter özellikleri sebebiyle bozulabiliyor. Arel Üniversitesi PDR Müdürü Uzman Psikolog Yeliz Arda, "Yaşadığınız İlişkilerde en önemli şey, ortak alanlarda buluşup birlikte yaşanan paylaşımlardan keyif almak... Ancak zaman içerisinde taraflardan biri, partnerine yokmuş gibi davranmaya başlayabilir. Biz olabilmek durumundan uzaklaşabilir. Bu yüzden partnerinizi çok iyi tanımalısınız" dedi.



ZAMANLA ANLAŞILIR

İlişkinin en başında, tüm duygular yüksek seviyedeyken genellikle her şeyi pembe gözlüklerle görme eğiliminde olduğumuzu belirten Arda, şöyle konuştu: "Bu durumda önümüze çıkan herhangi bir kusuru minicik görme eğiliminde oluruz. Ancak zaman geçtikçe duygularımız ve mantığımız bazı şeylerin eksildiğini daha net bir şekilde anlamaya başlar."

7 DAVRANIŞ İLE KENDİNİ GÖSTERİR

Yeliz Arda narsist kişilerin kendilerini belli ettiğini vurgulayarak, bunu anlamanın 7 yolunu şöyle sıraladı:



HER ZAMAN EN DOĞRUSUNU ONLAR BİLİR:

Hangi mesleğe sahip olursa olsun, sizin uzmanı olduğunuz bir konuda bile olsa, sizden daha fazla biliyordur. Tam karşıt fikri savunur. Sunduğu fikirlerini desteklemeyen, karşı çıkan herkese karşı öfke duyup o kişileri anında değersizleştirirler.



HER ZAMAN EN ÖZEL, EN GÜZEL, EN ZEKİ ONLARDIR:

Eşsiz bir insan olduklarına inanırlar. Kendilerini olduklarından daha özel, yetenekli, güzel, yakışıklı, başarılı görürler. Ve herkesin de onları bu şekilde görmesini isterler. En temel gereksinimleri sürekli ilgi görmek ve pohpohlanmaktır.



İLK GÖRÜŞTE ÇOK GÜÇLÜ VE KARIZMATIK BİR İZLENİM BIRAKIR:

Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler çevrelerinin beğeni ve övgü dolu sözlerini almak için başarılarını abartır, kendilerini eşsiz göstermek için çabalarlar.



BAŞKALARINI AŞAĞIDA GÖREREK KENDİLERİNİ ÜSTÜN HİSSEDERLER:

Çevrelerinde bulunan hemen herkesi aşağıda görme eğilimindedirler. Buna karşılık kendilerinin çok özel olduklarını düşünürler.



DİĞER İNSANLARA KARŞI ANLAYIŞSIZ VE SOĞUKTURLAR:

Başkalarının duygularını anlamak onlar için çok zordur, empati yapamazlar.



KENDİLERINİN SÜREKLİ KISKANILDIĞINI DÜŞÜNÜRLER:

Başkalarının başarıları, onlar için büyük rahatsızlıktır. Bunlara sadece kendisinin layık olduğunu düşünür.



ARKADAŞLARINI ÜSTÜN BULDUKLARI KİŞİLERDEN SEÇERLER:

Eşsiz biri olduklarını düşündüklerinden dolayı, özel olduklarına inandıkları kişilerle arkadaşlık kurarlar ve bu kişilere üstün yetenekli vb. anlamlar yüklerler.



BUNLARI YAPIN

Arda, ikili ilişkilerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:



İLİŞKİDE KENDİNİZE AİT BİR ALAN OLSUN:

İlişkideki iki kişi, aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmayabilir, her iki bireyin ortak paylaşımlar haricinde özel alanlarının ve özel ilgilerinin olması gereklidir. Bu ilişkinin nefes alabilmesi ve kişisel gelişiminiz için çok önemlidir.



RUTİNİN DIŞINA ÇIKIN:

Sürekli aynı şeyleri konuşmak, aynı yerlere gitmek belli bir süre sonra monotonlaşmanıza ve ilişkinin sıkıcı hale gelmesine neden olur. Bunu engellemek için yeni konulardan konuşmak ve farklı planlar yaratmak işe yarayacaktır.



SOSYAL ÇEVRE ALANINIZI GENİŞLETİN:

Bir kursa katılmanız, belki daha önce hiç keşfetmediğiniz yeteneklerinizi tanımak rutin giden yoldan sapmak için kestirmelerden biridir.