takvim-logo

Facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan kepçe: 5 araca ve 2 yayaya çarptı

Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü. Odunpazarı’nda kontrolden çıkan bir iş makinesi, park halindeki 5 otomobile ve 2 yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan kepçe: 5 araca ve 2 yayaya çarptı

Eskişehir'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada, M.E. (30) ve O.Y. (25) yaralandı.

İş makinesi yayaları biçti: Dehşet anı kamerada!

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 2 otomobil hasarlı kaza yaptı. Otomobilin sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek resmi işlemleri yapmaya başladı.

Eskişehir'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Eskişehir'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

KEPÇE KONTROLDEN ÇIKTI
Bu sırada sokağa gelen İ.K.'nin kontrolünü yitirdiği iş makinesi, park halindeki 5 araç ile 2 yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandıEskişehir'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören M.E.'nin kafa travması yaşadığı öğrenilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan O.Y.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN