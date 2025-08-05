Facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan kepçe: 5 araca ve 2 yayaya çarptı

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 12:17

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 2 otomobil hasarlı kaza yaptı. Otomobilin sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek resmi işlemleri yapmaya başladı.

Eskişehir 'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada, M.E. (30) ve O.Y. (25) yaralandı.

Eskişehir'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

KEPÇE KONTROLDEN ÇIKTI

Bu sırada sokağa gelen İ.K.'nin kontrolünü yitirdiği iş makinesi, park halindeki 5 araç ile 2 yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.