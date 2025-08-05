Afyonkarahisar'da feci olay! Gölete giren 2 çocuk boğuldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ve Muhammed Emin Öztürk (11) boğuldu. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan 2 çocuğun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 09:28

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İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde Ali Ayaz Kaya ile arkadaşı Muhammed Emin Öztürk, dün öğle saatlerinde bir kısmı bataklık olan sulama göletine girdi. Bir süre sonra 2 çocuk da gözden kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





EKİPLER ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞTI

AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla çocukların cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Kaya ve Öztürk'ün cenazesi ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen 2 çocuk kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede çocukların aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.



Afyonkarahisar'da feci olay! Gölete giren 2 çocuk boğuldu (takvim foto arşiv)

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Afyonkarahisar'da feci olay! Gölete giren 2 çocuk boğuldu (takvim foto arşiv)

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