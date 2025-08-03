Yeşil vatan için hedef 10 milyar fidan!

Türkiye, 2030 yılına kadar 10 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana yaklaşık 12 milyar fidan dikilirken, son 22 yılda 7,5 milyar fidan yeşil vatanla buluştu.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Türkiye, 2030 yılına kadar 10 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana yaklaşık 12 milyar fidan dikilirken, son 22 yılda 7,5 milyar fidan yeşil vatanla buluştu.

Orman yangınları sonrası yapılan ağaçlandırmalar ve "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla çevre bilinci her yıl daha da artıyor. Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları rekor seviyelere ulaştı. Türkiye yaralarını sarmak için harekete geçti. Hedef 2030 yılına kadar 10 milyar fidan dikmek.

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