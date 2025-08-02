Uzaylı istilası korkusu sürüyor! Harvard'dan dikkat çeken açıklama

Harvard Profesörü Avi Loeb'e göre dünyaya yaklaşan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Venüs, Mars ve Jüpiter'e alışılmadık şekilde yakın geçecek bir yörüngede ilerliyor. Loeb, 'Eğer 3I/ATLAS 20 kilometrelik bir uzay aracıysa, niyetinden endişe duymalıyız' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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Harvard Profesörü Avi Loeb'e göre dünyaya yaklaşan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Venüs, Mars ve Jüpiter'e alışılmadık şekilde yakın geçecek bir yörüngede ilerliyor. Loeb, "Eğer 3I/ATLAS 20 kilometrelik bir uzay aracıysa, niyetinden endişe duymalıyız" dedi.

29 Ekim 2025'te Güneş'e en yakın konumuna geldiğinde, uzaylı istilası korkularının artması durumunda borsaların çökebileceğini öne süren Loeb, korkutmayı sürdürüyor. Oxford Üniversitesi'nden astronom Chris Lintott, Live Science'a yaptığı açıklamada, "Bu cismin yapay olduğunu öne sürmek, saçmalığın dik alası" dedi.

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