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Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli

Bodrum Cennet Koyu’ndaki lüks sitede villası olanlar çok dertli. Çünkü ayda 280 bin lira aidat ödüyorlar ve geciktirirlerse de yönetim günlük faiz uyguluyor.

Şerif Ercan
Şerif Ercan GAZETE
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Cennet Koyu’nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli

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Bodrum artık dünyanın en lüks tatil destinasyonları arasında yer alıyor ve lüksün de bir bedeli var. Ancak Cennet Koyu'ndaki lüks villaların öyle bir aidatı var ki, lüksün sınırlarını zorluyor.

Bodrum'un en lüks sitelerinden The Residences at Mandarin Oriental Bodrum'da evi olan bir tanıdığım, aidatlardan dert yanınca merak edip biraz detay istedim.

Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL üstelik faizli (Takvim Gazetesi)Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL üstelik faizli (Takvim Gazetesi)

Cem Yılmaz'dan Ünal Aysal'a, Zeynep Yılmaz'dan Rüştü Reçber'e kadar iş, sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlünün villasının bulunduğu bu lüks sitedeki villaların aidatı 7 bin dolarmış. Yani villa sahipleri her ay yaklaşık 280 bin lira aidat ödüyormuş.

Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL üstelik faizli (Takvim Gazetesi)Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL üstelik faizli (Takvim Gazetesi)

Birçoğu bu yüksek aidattan şikayetçiymiş ve yönetimine itirazda bulunuyormuş ama değişen bir şey olmuyormuş. Hatta yönetim, aidatı geciktirenlere günlük faiz uyguluyormuş. Aidat krizi yüzünden mi bilmiyorum ama şu anda sitede, fiyatları 6 ile 12 milyon dolar arasında değişen 6 tane satılık villa var.

Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL üstelik faizli (Takvim Gazetesi)Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL üstelik faizli (Takvim Gazetesi)

DAİRE SAHİPLERİ ŞANSLI!
- Sitedeki 116 tane de daire var ve onların aidatları 2 binden başlayıp 3 bin 500 dolara kadar çıkıyormuş. Bahçe katında küçük bir dairesi olan bir tanıdığım 2 bin dolar aidat ödediğini söyledi.

- Sitede 540 ile 910 metrekare arasında büyüklüklere sahip 98 villa var ve hepsinin önünde özel havuzu yer alıyor. Neyse ki aidata havuz bakımı dahilmiş!

- Villa sahibi Cem Yılmaz, 2017'de, 5 bin dolar olan aidata itiraz etmişti. 7 bin dolar aidat için bir şey yaptı mı merak ettim.

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