Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli
Bodrum Cennet Koyu’ndaki lüks sitede villası olanlar çok dertli. Çünkü ayda 280 bin lira aidat ödüyorlar ve geciktirirlerse de yönetim günlük faiz uyguluyor.
Bodrum artık dünyanın en lüks tatil destinasyonları arasında yer alıyor ve lüksün de bir bedeli var. Ancak Cennet Koyu'ndaki lüks villaların öyle bir aidatı var ki, lüksün sınırlarını zorluyor.
Bodrum'un en lüks sitelerinden The Residences at Mandarin Oriental Bodrum'da evi olan bir tanıdığım, aidatlardan dert yanınca merak edip biraz detay istedim.
Cem Yılmaz'dan Ünal Aysal'a, Zeynep Yılmaz'dan Rüştü Reçber'e kadar iş, sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlünün villasının bulunduğu bu lüks sitedeki villaların aidatı 7 bin dolarmış. Yani villa sahipleri her ay yaklaşık 280 bin lira aidat ödüyormuş.
Birçoğu bu yüksek aidattan şikayetçiymiş ve yönetimine itirazda bulunuyormuş ama değişen bir şey olmuyormuş. Hatta yönetim, aidatı geciktirenlere günlük faiz uyguluyormuş. Aidat krizi yüzünden mi bilmiyorum ama şu anda sitede, fiyatları 6 ile 12 milyon dolar arasında değişen 6 tane satılık villa var.