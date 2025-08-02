Cennet Koyu’nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

Bodrum artık dünyanın en lüks tatil destinasyonları arasında yer alıyor ve lüksün de bir bedeli var. Ancak Cennet Koyu'ndaki lüks villaların öyle bir aidatı var ki, lüksün sınırlarını zorluyor.

Bodrum'un en lüks sitelerinden The Residences at Mandarin Oriental Bodrum'da evi olan bir tanıdığım, aidatlardan dert yanınca merak edip biraz detay istedim.