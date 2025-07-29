Cinnet vahşeti: Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

"Cin"net vahşeti: Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Sancaktepe’de psikolojik sorunları olduğu belirtilen 28 yaşındaki Beytullah Cin, aile içi tartışmada anne ve babasını bıçakladı. Baba olay yerinde, anne ise hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

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İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ve psikolojik sorunları olan Beytullah Cin (28), geçtiğimiz gün aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Ahmet Cin'in (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Emine Cin, kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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