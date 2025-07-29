Alkış alan görüntüler: Bursa yangınına patlak lastiğe rağmen su taşıdı! Çiftçi Ramazan Doğru o anları anlattı
Bursa’nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ormancılar ve itfaiyecilerin yanı sıra bir çiftçinin gayreti sosyal medyada viral oldu. Römorkunun tekerleği patlamasına rağmen jant üzerinde yangına su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'nun fedakarlığı büyük destek aldı. O anları anlatan Ramazan Doğru, 'Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi.' dedi.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyük özveri ve fedakarlıklara da sahne oldu.
Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra yangını duyup römorku ile su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı.
PATLAK TEKERLEKLE YANGINA SU TAŞIDI
Römorkunun arkasında 'Balıkesir' yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar ise "Türk Halkı'nın dayanışması" olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Jant üzerine yangına su taşıma görüntülerine sosyal medyada destek mesajları yağdı.
O ÇİFTÇİ KONUŞTU
Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru görüntülerin ardından açıklamalarda bulundu.
Yangının başladığını duyunca anlatılamaz hisler yaşadığını söyleyen Doğru su tankeri takılı traktörüyle dün yangın bölgesine gittiğini belirtti.
Ramazan Doğru, "Yangın mahallinin tam arka tarafından, 1-2 kilometre uzaktan yangını seyrettim. Hayvanların çığlıklarını duydum. Tüylerim diken diken oldu. Yangın anlatılamaz. Onu anlatamam." diye konuştu.