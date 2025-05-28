Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı! 1586 kişiye danışmanlık vermiş...

Ünlü doktor Volkan Uçak’ın Ege Üniversitesi’nde psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Sözde doktorun bu zamana kadar bin 586 kişiye danışmanlık verdiği anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 58 şüpheli yakalandı.

Aralarında Dr. Volkan Uçak da vardı. Uçak'ın Ege Üniversitesi psikoloji lisans diploması ile klinik psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Sözde doktorun, 'Mind Renew' ve etkili uygulama tekniklerini birleştirdiğini iddia ettiği hipnoz seansları düzenlediği ve yüksek seans ücretleri talep ettiği anlaşıldı. Uçak'ın bugüne kadar 386 farklı eğitim verdiği, 4 ofisinin bulunduğu ve bin 568 kişiye danışmanlık verdiği belirlendi. Gözaltına alınan Uçak, lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia etti. Uçak'la birlikte 20 şüpheli, tutuklandı.

Kendisini psikolog ve eğitmen olarak tanıtan Volkan Uçak, bugüne kadar birçok programa katılarak ekran yüzü haline gelmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN