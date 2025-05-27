Ülkeler emeklilik yaşına göre sıralandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel veri platformu TradingEconomics’in araştırmasına göre, dünya genelinde emeklilik yaşları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Listenin zirvesinde Danimarka 70 yaş ile yer alırken, Türkiye 60 yaşla 29’uncu sırada bulunuyor. Avrupa ülkelerinin çoğu Türkiye’den çok daha geç emekli olurken, Türkiye’nin göreceli erken emeklilik yaşı dikkat çekiyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 15:57

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Dünyanın farklı ülkelerinde çalışanların emeklilik yaşları, ülkelerin ekonomik yapıları, demografik profilleri ve sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Küresel veri platformu TradingEconomics'in yayımladığı son rapor, bu farkları net bir şekilde ortaya koydu.

Ülkeler emeklilik yaşına göre sıralandı

Listede, Danimarka 70 yaşla en yüksek emeklilik yaşına sahip olurken, Türkiye 60 yaşla 29. sırada yer aldı.

Türkiye'nin emeklilik yaşı, özellikle Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor.

Bu durum, çalışma hayatı ve emeklilik planları açısından önemli çıkarımlara kapı aralıyor.

EN GEÇ EMEKLİLİK YAŞINA SAHİP ÜLKELER

1. Danimarka: 70 yaş

2. Avustralya: 67 yaş

3. Yunanistan: 67 yaş

4. ABD: 66.6 yaş

5. İspanya: 66.5 yaş

6. Portekiz: 66.3 yaş

7. Almanya: 66 yaş

8. Kıbrıs: 65.5 yaş

9. Arnavutluk: 65 yaş

10. Avusturya: 65 yaş