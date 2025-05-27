Eski sevgilisini öldüresiye döven caniye 19 yıl hapis istemi

Hüseyin Sucu, üniversiteli eski sevgilisi Sıla A’yı öldüresiye dövdü. Hakkında 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Konya'da yaşayan Hüseyin Sucu (25), geçen kasımda kendisinden ayrılmak isteyen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi kız arkadaşı Sıla A.'yı (20) önce otomobilinde, ardından götürdüğü evinde öldüresiye dövdü.

Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüseyin Sucu ve ona yardım eden akrabası Bayram T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Sucu hakkında 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 aya kadar, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan bir yıla kadar ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan da 5 yıla kadar olmak üzere 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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