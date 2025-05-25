Takside dehşet anları! Şoförü silahla tehdit edip şehri dolaştırdı yetmedi parasını gasp etti
Bursa’da taksiye binen Bilgin G., sürücüyü silahla tehdit ederek saatlerce şehri dolaştırdı, parasını gasp etti. Araç içi kamerasına yansıyan anların ardından yakalanan zanlı tutuklandı.
Bursa'da yaşayan Bilgin G., M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Taksi sürücüsünü, silahla tehdit edip şehri dolaştırdı. Parasını gasp etti.
O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur M.Y., polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Bilgin G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.