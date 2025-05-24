Misafir Derneği 10 yıldır hastalara umut ve destek oluyor!

Başkentte faaliyetlerini sürdüren Misafir, Hasta ve Hasta Yakınları Dayanışma Derneği, çok özel işlere imza attı. Dernek gönüllüleri, 10 yıldır farklı şehirlerden tedavi için gelen hasta ve yakınlarına kalacak yer ile aşevi hizmeti sunuyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Üniversite yıllarında geçirdiği metabolik rahatsızlık nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Dernek Başkanı Uğur Elaman, hastaneye farklı şehirlerden gelenlerin yaşadığı sıkıntılara şahit oldu. Konaklama ve beslenme ihtiyacının, hasta ve yakınları açısından ne kadar önemli olduğunu gözlemleyen Elaman, bu noktada bir şeyler yapmaya karar verdi.

Arkadaşlarının da desteğiyle "hasta evleri" projesini oluşturan ve gönüllü hizmet vermeye başlayan Elaman, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için 2016 yılında Misafir, Hasta ve Hasta Yakınları Dayanışma Derneğini kurdu.

Hizmetlerini misafirhane ve "Misafir Konağı" isimli aşevinde sürdürdüklerini, günlük 500'ün üzerinde kişiye yemek verdiklerini belirten Elaman, "Misafirhanemizde günlük 50 kişiye barınma hizmeti, akşam kalabilecekleri, temizlik ihtiyaçlarını giderebilecekleri mahiyette hizmet vermekteyiz. Buraya gelen hasta ve hasta ailelerinin hepsi, hastane sosyal servislerinden hasta olduklarını belgeleyen bir evrakla bize gelir. Biz de buradan kendilerine dosya açarız, Ankara'da bulundukları süre içinde kendilerine yemek ikramında bulunuruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar 500 bine yakın kişiye yemek, 50 bine yakın kişiye de konaklama imkanı sağladık. Amacımız, Ankara'ya gelen hastalar ve yakınlarına yalnız olmadıklarını hissettirmek, bunun için çabalıyoruz" dedi.

Elaman, "Sırf gönüllerinin rahat olması için bize ayni yardımda bulunabileceklerini yani 'mercimek, yağ salça alabilirsin' diyoruz. Böyle bir ilkemiz var" dedi.

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